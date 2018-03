Piano in duiventil aan Hasseltse bib

Jo Grootaers, de 28-jarige chef-kok van sterrenrestaurant Altermezzo in Tongeren is gisteren niet uitgeroepen tot Best Young Chef of Europe. Die prijs ging naar de 26-jarige Brit Niall Keating. “We hebben helaas niet gewonnen, maar we zijn toch supertrots dat we genomineerd waren,” liet Jo in een eerste reactie aan onze redactie weten. De jonge chef heeft er al een succesvol parcours opzitten. Naast zijn eerste Michelinster, werd hij ook nog maar pas verkozen tot beste jonge chef door Gault Millau én de Michelingids. Foto: Altermezzo.