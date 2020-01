Piet Stockmans viert tachtigste verjaardag met kunstjaar

Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist dat het hoofddoekenverbod in twee Maasmechelse scholen gerechtvaardigd is. Het gaat om de Nicola Tesla Middenschool en het Atheneum Maasland. Beide scholen maken deel uit van het gemeenschapsonderwijs. Het Atheneum voerde in 2013 een algemeen verbod in op levensbeschouwelijke tekens, waaronder de hoofddoek. 11 leerlingen en hun ouders stapten naar de rechtbank in Tongeren, waarop een deel van de meisjes in eerste aanleg gelijk kreeg. Het hof van beroep heeft die beslissing nu teruggedraaid, waardoor beide scholen het verbod kunnen blijven opleggen. De ouders overwegen nu om in cassatie te gaan.