Pieten brengen snoep aan huis in Lanaken tijdens intrede Sint

*De coronamaatregelen blijven van kracht en er komt geen enkele versoepeling. Dat heeft het overlegcomité beslist. In de Limburgse ziekenhuizen stierven sinds 1 november al 51 mensen aan corona. Van de 79 patiënten op intensieve worden er 50 beademd. *En toch gaan de scholen maandag weer open. Eigenlijk zijn de cijfers te slecht, zegt gouverneur Lantmeeters. Hij vraagt met aandrang dat leerlingen, leerkrachten en directie er alles aan doen om de coronamaatregelen strikt na te leven. *Het domein Bokrijk blijft nog zeker tot het einde van het jaar geopend. Ook de speeltuin en het Openluchtmuseum zullen toegankelijk blijven in deze uitzonderlijke coronatijden. Want Bokrijk is van en voor de Limburger, klinkt het bij gedeputeerde Philtjens.*Met Ann Schoubs krijgt vervoersmaatschappij De Lijn een Limburgse vrouw aan de top. Vlaams minister Lydia Peeters draagt de Bilzerse voor als nieuwe directeur-generaal. *En de vermaarde antropologe Jane Goodall mag zich ere-doctor van de UHasselt noemen. "Corona zullen we te boven komen, maar de klimaatverandering zal ons veel harder raken", zegt ze in een video-boodschap.