Pieter Timmers opgenomen in ziekenhuis met hersenvliesontsteking

Pieter Timmers is vanochtend niet vertrokken naar het EK. De Beringenaar is met spoed opgenomen met een hersenvliesontsteking. Momenteel ziet het ernaar uit dat het om een virale meningitis gaat en is Pieter onder observatie en in behandeling in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. "De komende dagen staan nog enkele tests en veel rust op het programma. Hoe de dagen daarna eruit zullen zien, weten we op dit moment nog niet. We focussen nu op zijn herstel. Van zodra er meer duidelijkheid is, horen jullie het," klinkt het in een persbericht. Onze journalist Tom Kums sprak pas nog met de topzwemmer. Hij vertelde uitgebreid over zijn ambities op het EK.