Sport Pieter Timmers opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

Zwemmer Pieter Timmers is gisteren opgenomen in het ziekenhuis met longproblemen. De vice-Olympisch kampioen werd in 2013 al eens geopereerd na een klaplong.



Deze keer is bovenaan de long een klein stukje ingeklapt. Daardoor is een stukje van zijn long losgekomen van zijn ribbenkast. Al bij al valt de schade nog mee.



Eind juli werd Timmers ook opgenomen in het ziekenhuis. Toen miste hij het EK in Glasgow vanwege een hersenvliesontsteking.