Pieter Verhees stopt met volleyballen. Het nieuws kwam als een verrassing voor Greenyard Maaseik. Na kapitein Jelte Maan, krijgt de club nu dus opnieuw te horen dat een van de sterkhouders op pensioen gaat. Verhees stopt om zijn lichaam rust te geven. De Peltenaar kampt al jaren met knieproblemen. "Sinds mijn 15, 16 jaar, toen ik naar de topsportschool trok en jeugdinternational werd, is mijn lichaam non-stop belast geweest. En ja, ik ben relatief zwaar gebouwd, hè. Mijn knieën waren al meteen mijn achilleshiel. Elk jaar opnieuw volgde na zo'n zwaar seizoen bij de club een campagne met de Red Dragons. Als topsporter wil je daar natuurlijk óók bij zijn. Je beseft wel dat je roofbouw pleegt, maar je doet maar door. Tot het op is", legt Verhees zijn beslissing uit. Vorig jaar onderging hij nog een operatie. De knie bleef gezwollen en dat voedde de twijfels. De medische staf in Maaseik volgde alles aandachtig op en trainer Joel Banks hield er rekening mee, bouwde compensatie in. Toch was geregeld medicatie nodig om te kunnen spelen. Coronajaar maakte het mentaal zwaarNiet alleen de knieën begonnen dit seizoen meer en meer tegen te pruttelen, ook het coronavirus heeft er zwaar ingehakt. "Het was mentaal héél zwaar", zucht Verhees. "Die complete afzondering: alle spelers vóór de training verspreid over de kleedkamers, na de training zonder douchen naar huis, niet samen optrekken. Zo krijg je moeilijk de nodige cohesie erin voor een team waar iedereen elkaar door en door kent, aanvoelt en begrijpt. En zonder publiek. Mét onze supporters winnen we die golden set tegen Sint-Petersburg altijd!" Seizoen te veel?De eenzaamheid waarmee alle spelers in alle teams het voorbije seizoen te kampen kregen, mag niet onderschat worden. Verhees geeft grif toe dat het ook daardoor - op zijn leeftijd, met zijn knieën en na zo'n carrière - wat is beginnen spoken in zijn hoofd: je hebt enorm veel te danken aan volleybal, maar ook enorm veel opgeofferd. En wat als het tijdens volgend seizoen helemaal fout zou gaan met die knieën? Die angst voor het seizoen te veel heeft de doorslag gegeven: ook voor de club is het beter nú die verscheurende beslissing te nemen. Meer tijd voor vrienden en familieDat brengt ons naadloos bij de vraag: en nu? "Ik ga een sabbatjaar inlassen", verrast Verhees. "Ik leef al 15 jaar totaal geprogrammeerd voor volleybal. Daar heeft altijd alles voor moeten wijken. Het is nu tijd om wat in te halen met familie en vrienden." En natuurlijk ook met zijn vriendin Edina Begić die in het Noord-Italiaanse Monza aan de slag was en vorige maand samen met o.a. Lise Van Hecke en Laura Heyrman de CEV-cup won. Begić versierde zopas een transfer naar volleybalgigant Dinamo Moskou. Verhees is niet meteen zinnens om voor een heel jaar mee naar Moskou te verhuizen, maar het is evident dat er nu meer ruimte komt voor quality-time. En in dit sabbatjaar zal hij ook bekijken wat zijn opties zijn met zijn master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Foto: ZUPP