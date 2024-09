Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt momenteel zo'n 800 dieren op. Het opvangcentrum zit aan het maximum en daarom is de komst van extra plaatsen welgekomen. Dat zal voor het najaar zijn, want het nieuwe gebouw met extra opvangplaatsen is nog volop in aanbouw. De eerste drie zondagen van september zet het Natuurhulpcentrum haar deuren open voor het grote publiek. Zo kan iedereen kennismaken met de werking van het centrum én de bezoekers leren de dieren beter kennen, want elk hebben ze hun eigen uniek verhaal.