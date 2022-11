In Maasmechelen zijn de kerkbezoekers van Eisden-Tuinwijk verontwaardigd na het zien van een videoclip die in de Sint-Barbarakerk werd opgenomen. Vooral het feit dat de 20-jarige artieste Sonayou met bebloede handen in het doopvont zit, schiet bij de gelovigen in het verkeerde keelgat. Deken Luc Herbots spreekt over een gebrek aan eerbied, terwijl Sonayou verwijst naar het artistieke verhaal en benadrukt dat ze zeker niet respectloos wil overkomen.