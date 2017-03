"Platenbeurzen met oude vinylplaten zijn groot succes"

Ruim de helft van combitickets zijn de deur uit. Ondertussen prijken Mumford & Sons, The xx, Editors en Bastille al enkele weken bovenaan de Pukkelpopaffiche voor deze zomer. Daar komt vandaag opnieuw wat goed gezelschap bij. De organisatie lost namelijk 50 nieuwe namen: Nicolas Jaar brengt zijn magische electronica-wereld naar Hasselt, vrienden-van-het-huis 2manydjs zetten als vanouds de Boiler Room op zijn kop en rock 'n roll-held Ryan Adams stelt wijdbeens zijn nieuwe topalbum Prisoner voor. Popprinses Halsey maakt haar afwezigheid van vorig jaar goed, techno-held Richie Hawtin presenteert zijn gloednieuw audiovisueel spektakel Close en Armand Van Helden en Jackmaster gaan als duo aan de slag met de beste house-classics. Verder wordt het uitkijken naar Sampha, Jake Bugg, Enter Shikari, The Shins, Stormzy, Stuff., Talaboman, Strand Of Oaks, Ho99o9, Floating Points, Omar Souleyman, Broederliefde en Tycho. Maar ook naar: The Amazons, Antal, Beesmunt Soundsystem, Benji B, Black Sun Empire feat. MC LowQui, Cocaine Piss, Culture Abuse, D.D Dumbo, Donnie, Faces On TV, Frances, Glints, Gruppo Di Pawlowski, Jonna Fraser, Kai Wén, Kraantje Pappie, The Lighthouse, Lunice, Mondo Cozmo, Mykki Blanco, Parquet Courts, Peggy Gou, Pixx, Preoccupations, Pvris, Sigrid, Tamino, Tycho, Vakula, Walshy Fire en Youngr. Een volledig overzicht van alle Pukkelpopnamen kan je bekijken via www.pukkelpop.be.