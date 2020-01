Een primeur in duikcentrum TODI in Beringen. Want daar verzorgde de Nederlandse Jostiband voor mensen met een mentale beperking een onderwaterconcert. Met het initiatief wil de Nederlandse organisatie Aqua Sub ook duiktherapie voor mensen met een beperking onder de aandacht brengen. Het duiken, samen met speciaal opgeleide instructeurs, heeft volgens de organisatie een positieve invloed op de levenskwaliteit de cliënten.