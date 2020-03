Zondagmiddag staat de topper tussen Racing Genk en Club Brugge op de planning. Het is de eerste keer dat ex-coach Philippe Clement terugkeert naar de Luminus Arena. Herkenaar Casper De Norre is niet speelklaar en het is ook nog niet zeker of Paul Onuachu aan de aftrap verschijnt. Desondanks zal Racing Genk er alles aan doen om Clement en zijn team een hak te zetten.