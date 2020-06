Plofkraak Tongeren: "Hoorde een luide knal, en zag verdachten wegvluchten"

Aan de Kuilenstraat in Genk heeft vannacht een schietpartij plaatsgevonden. Eén verdachte is gearresteerd. Buurtbewoners werden rond 1 uur ’s nachts wakker door enkele luide knallen en geschreeuw. Vanuit een rijdend voertuig werd tweemaal geschoten op enkele personen in de buurt van een geparkeerd voertuig. Niemand raakte gewond. De verdachte is meteen na de feiten gevlucht. De politie Carma werd opgeroepen door de ongeruste buurtbewoners en was snel ter plaatse. Intensief speurwerk leidde tot de identificatie van een man uit Maasmechelen. Hij werd vanmorgen in samenwerking met Politie LAMA en de speciale eenheid van de Federale Politie gearresteerd in zijn woning in Maasmechelen. Op de locatie van de feiten werd een perimeter ingesteld om een uitgebreid ballistisch- en sporenonderzoek uit te voeren. Een geparkeerde wagen werd beschadigd door een kogelinslag. Deze is voor verder onderzoek getakeld. Het parket Limburg en de politie Carma voeren verder onderzoek.