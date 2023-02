Plots veel klachten bij politie over chantage voor vermeend surfen naar porno-websites

De politie heeft een Zonhoven een cannabisplantage van meer dan 2.000 planten opgerold. Vanochtend vond in Limburg de dertigste Cleanhouse-actie plaats sinds de start in 2015. Deze acties worden in nauw overleg met parket Limburg en eventueel de onderzoeksrechters periodiek georganiseerd met het oog op het detecteren en opruimen van plantages. Het doel is het beheersen van deze vorm van (georganiseerde) cannabisteelt binnen onze provincie. Op verschillende plaatsen in Limburg werden onder leiding van de FGP huiszoekingen uitgevoerd door de lokale politie. In Zonhoven werd hierbij een industriële plantage van meer dan 2.000 planten aangetroffen. De planten waren verdeeld over drie ruimtes. Er konden voorlopig geen arrestaties verricht worden. Het labo van de FGP kwam ter plekke voor sporenopname. Op deze locatie werd eveneens op illegale manier elektriciteit en water verbruikt waarop Fluvius en de Watergroep ter plaatse kwamen om alles terug veilig te stellen. Het illegaal aftakken van elektriciteit is erg gevaarlijk en kan leiden tot ernstig brandgevaar. De civiele bescherming zorgde voor de ontmanteling van de plantage. In totaal werden op 6 plaatsen een huiszoeking uitgevoerd: Zonhoven, Bilzen, 2 x As, Bree en Kortessem.