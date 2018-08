Pluimveebedrijf uit Neerpelt introduceert diervriendelijke machine om kippen te vangen

- De ouders van Nicky Verstappen reageren opgelucht nadat de vermoedelijke kindermoordenaar Jos Brech is opgepakt. De Spaanse politie geeft beelden vrij van zijn arrestatie. De verdachte wordt over enkele dagen al uitgeleverd aan Nederland. - Everzwijnen richten een enorme ravage aan in de tuinen van twee gezinnen in Genk. - Een pluimveebedrijf in Neerpelt introduceert een diervriendelijke kippenvanger. - Racing Genk leidt de competitie na een spektakelstuk tegen Waasland Beveren. De wedstrijd tegen het Deense Brondby is donderdag live te volgen op TV Limburg. - En in Hasselt is het nieuwe stadhuis geopend voor de inwoners. Er zijn maar liefst 40 loketten in het Scheep.