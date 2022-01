In augustus starten de werken aan een nieuwe centrale cultuursite aan de Van Eycklaan in Maaseik. Het bestaande cultuurcentrum Achterolmen zal in de eerste plaats grondig gerenoveerd worden. Daarnaast wordt het gebouw uitgebreid met een nieuwe, moderne bibliotheek. “De stad investeert 7,8 miljoen euro in het nieuwe vrijetijdscomplex. De opening plannen wij in februari 2024”, legt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) uit. Het stadsbestuur van Maaseik besliste om tijdens de huidige beleidsperiode fors te investeren in duurzame cultuurinfrastructuur. Naast de grondige renovatie van cultuurcentrum Achterolmen omvatten de plannen ook de verhuis van de stedelijke bibliotheek van de Bleumerstraat naar deze nieuwbouw langs de Van Eycklaan. “Er dienen zich op die manier opportuniteiten aan om de cultuurbelevingswereld van onze stad aanzienlijk te versterken en te komen tot een vorm van kruisbestuiving tussen belangrijke culturele spelers. Een culturele win-win waarbij de afzonderlijke werking van een informatiecentrum en een cultuurcentrum in een sterker geheel, een cultuurhuis, geplaatst worden”, aldus Tollenaere. “Nieuwe parel langs Van Eycklaan” Naast de bibliotheek en cultuurzaal zal de nieuwbouw onder andere ook een Theatercafé, een exporuimte, een polyvalente zaal en een gemeenschappelijke experimenteerruimte hebben. De start van de verbouwingswerken in Achterolmen staat gepland in augustus. “In tussentijd blijft het cultuurcentrum voorstellingen organiseren”, zegt schepen van Cultuur Myriam Giebens (Pro3680). “Tot maart 2023 zal dit nog kunnen in de huidige omgeving. Tussen maart 2023 en februari 2024 zal Achterolmen voorstellingen aanbieden op andere plekken in Maaseik. In die periode wordt het interieur aangepakt.” De opening van de cultuursite volgt normaal gezien in februari 2024. “Het wordt de nieuwe parel langs de Van Eycklaan, waar cultuur onder al zijn vormen een plek krijgt in onze stad”, besluit Giebens.