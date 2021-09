Het voorbije weekend hield de verkeersdienst van de politiezone Tongeren/Herstappe een verkeersactie. Bij een controle van een takelwagen met Franse exportplaten trof de politie 28.000 euro aan. Waar het geld vandaan komt is niet duidelijk. Bij een eerste controle van het voertuig stelde de politie vast dat de kentekenplaten niet bij het voertuig hoorden. Ook de verzekering was verlopen. De wagen werd getakeld in opdracht van het parket. De bestuurder had geen geldig rijbewijs voor een vrachtwagen en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Bij verdere controle bleek de vrachtwagen uitgerust met een niet-gekeurde tachograafmeter en gebruikte de bestuurder geen bestuurderskaart. In de takelwagen zaten goederen waarvoor geen vervoersdocument kon afgeleverd worden. De passagier bleek illegaal in het land te verblijven en moest nog een celstraf uitzitten. Hij werd aangehouden en zal overgebracht worden naar de gevangenis. Bij doorzoeking van het voertuig vonden de agenten een bedrag van ongeveer 28.000 euro. De bestuurder kon geen uitleg geven over de herkomst van het geld. Het geld werd in beslag genomen. Verder onderzoek zal uitwijzen van waar het geld afkomstig is.