Politie arresteert man die das neerknuppelde in Alken: dader riskeert strafrechtelijke vervolging

Een 52-jarige hoofdinspecteur van de politie van Lommel is veroordeeld voor buitensporig geweld tegenover een arrestant. Het incident speelde zich af in 2015 in het politiekantoor. Omdat het slachtoffer zich weerspannig gedroeg, deelde de agent zes vuistslagen uit. Hij handelde naar eigen zeggen uit wettelijke zelfverdediging. De rechtbank in Hasselt sprak hem vrij, maar het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelt nu dat het geweld buiten alle proporties was. De agent kreeg, net als het slachtoffer, opschorting van straf. De feiten werden vastgelegd op camera. Wij willen u waarschuwen voor de confronterende beelden, die ook getoond zijn in de rechtszaal.