Het ziet er naar uit dat de brandstichting die het leven kostte aan twee brandweermannen in Beringen, voor altijd ongestraft zal blijven. De enige verdachten, de eigenaars van het pand, zijn buiten vervolging gesteld. Hun advocaat laat weten opgelucht te zijn. De Raadkamer ziet onvoldoende bezwaren in het strafdossier. Heel concreet wil dat zeggen dat het volgens de Raadkamer uitgesloten is dat de rechtbank met datgene waarover zij beschikt tot een schuldigverklaring zou kunnen komen. Dat was ook het standpunt van het parket. Beide eigenaars hopen dat er een einde komt aan de insinuaties als zouden ze op één of andere manier verantwoordelijk zijn voor de brandstichting met de bedoeling om de verzekering op te lichten. De brand woedde in augustus 2019 in een leegstaand pand aan de Koolmijnlaan. Bij het blussen stierven twee brandweermannen.