Politie arresteert twee mannen voor overlast door trouwstoet in Genk

Tijdens de afgelopen weekends vonden in Genk enkele trouwstoeten plaats die voor overlast en gevaarlijke situaties op de openbare weg zorgden. Ook kwamen er telkens meldingen van wapenvertoon en geweerschoten in de trouwstoet. Vandaag arresteerde Politie CARMA twee Genkenaren en en derde persoon kreeg een PV voor het dragen van een verboden wapen. Op zaterdagmiddag 21 april kreeg Politie CARMA meerdere meldingen van geweerschoten of knallen in de omgeving van de wijken Winterslag en Boxbergheide in Genk. Volgens getuigen hing een man met een vuurwapen in de hand uit het raam van een auto en loste schoten. Achteraf sloot deze bestuurder zich schijnbaar aan bij de trouwstoet die over de Noordlaan en de Zonhoverweg reed. De lawaaihinder in Boxbergheide was vermoedelijk ook afkomstig van bommetjes. Enkele ploegen werden meteen ter plaatse gestuurd om opzoekingen te verrichten. In de berm op de Noordlaan trof de politie twee kogelhulzen aan. In de Leemstraat doorzochten de inspecteurs de auto die door getuigen gezien was. Ook hierin werd een lege huls gevonden, afkomstig van een alarmpistool. De eigenaar van de wagen, een 25-jarige Genkenaar, kreeg een PV voor illegale dracht van een verboden wapen. Arrestaties voor trouwstoet van 7 aprilOok op zaterdagavond 7 april zorgde een trouwstoet in de Stalenstraat in Waterschei voor heel wat overlast. De straat werd een tijdlang geblokkeerd door de feestvierders, ze maakten rook met gierende banden en er zouden schoten gelost zijn. Toen de politie ter plaatse kwam, was de stoet alweer verdwenen. Verschillende koppels vierden in dat weekend hun huwelijksfeest en het was niet meteen duidelijk wie in de Stalenstraat voor overlast zorgde. Op maandag 23 april voerde de politie in het kader van de feiten op 7 april vier huiszoekingen uit in Genk. De politie vond daarbij twee alarmpistolen en twee van de betrokken wagens terug. Twee Genkenaren van 18 en 21 jaar oud zijn gearresteerd en verhoord. Ze werden intussen opnieuw in vrijheid gesteld.