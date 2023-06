Politie arresteert twee verdachten van zware agressie op buschauffeur

Langs de E25-snelweg in Moelingen is gisteren een grote politiecontrole gehouden. Daarbij werden allerlei verboden wapens en drugs gevonden, en ook heel wat bestuurders bleken onder invloed van drugs. Moelingen ligt vlak bij de grenzen van Nederland, Duitsland en Wallonië. Daarom is de E25 een veelgebruikte route voor dealers, om drugs te verhandelen of te smokkelen. De politie krijgt dan ook geregeld meldingen van verdachte voertuigen en personen op parkings in de buurt.