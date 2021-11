Politie bereidt zich voor op Engelse voetbalfans in centra van Hasselt en Genk

Een seksfilmpje opgenomen in de Sint-Michielskerk in Bree circuleert op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een koppel seks heeft achter het altaar. Door wie en wanneer de beelden werden gemaakt is niet duidelijk. De Kerkfabriek in Bree diende een klacht in bij de lokale politie, die op hun beurt een proces-verbaal hebben opgesteld voor pornografie op een openbare plaats en voor de verspreiding van de beelden. De pastoor wilde niet reageren, de burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera doet dat wel. Ze zegt dat de beelden provocerend zijn naar de kerk toe en dat respect ver zoek is.