Politie Beringen-Ham-Tessenderlo betrapt 12 bestuurders op rijden onder invloed

Afgelopen weekend is een dronken bestuurder gecrasht op wegenwerken in Meershoven in Bilzen. De 33-jarige Roemeen probeerde een alcoholcontrole te vermijden, en reed weg via een sluipweg. Agenten volgden de man, die ineens op de vlucht sloeg. Hij crashte met zijn wegen op wegenwerken. Afgelopen zaterdagnacht werd een bestuurder betrapt met het rijden onder invloed van alcohol. Zijn wagen met Nederlands kenteken werd opgemerkt op een sluipweg tussen de Biesenweg en de Riemsterweg in Bilzen. Het voertuig werd een eindje gevolgd maar toen de bestuurder over de weg begon te zwalpen en andere weggebruikers in gevaar bracht, werd er beslist in te grijpen. Bestuurder vlucht met gedoofde lichtenDe bestuurder die aanvankelijk de indruk wekte aan de kant te gaan, nam plots de vlucht richting het centrum van Bilzen. De snelheid werd opgevoerd en de bestuurder doofde zelfs de lichten van zijn wagen. Uiteindelijk crashte het voertuig ter hoogte van de wegenwerken in Meershoven. OverkopDe wagen ging meerdere malen overkop en belandde uiteindelijk op zijn dak in een berm. Een voertuig dat op een oprit stond, alsook de gevel van een appartementsgebouw, liepen schade op door het tollend voertuig. 1,5 promille alcoholDe bestuurder, een Roemeen van 33, bleek wonder boven wonder zo goed als ongedeerd. Hij bleek 1.5 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Na een medische check-up werd hij ter ontnuchtering meegenomen naar de politiecel. Hij zal zich op een later moment voor zijn daden moeten verantwoorden bij de politierechter.