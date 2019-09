Politie Beringen-Ham-Tessenderlo laat 1500 schoolkinderen kennismaken met het politiewerk

In Dilsen-Stokkem opent morgen Elaisa. Dat is een bijzonder wellnessoord in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het concept is met 7.500 vierkante meter niet enkel erg groot, het overstijgt ook de traditionele sauna met zwembad. Het is het levenswerk van een succesvcol ondernemer die een nieuwe weg inslaat en zijn inspiratie haalde in eeuwenoude, natuurlijke wijsheid. De opening is morgen, wij kregen vandaag al een rondleiding.