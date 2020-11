Politie Bilzen betrapt 42-jarige man voor 4de keer op rijden onder invloed van drugs en alcohol

In Lummen is vanmorgen de nieuwe brug over het Albertkanaal op zijn plaats gezet. De stalen contructie van 1.000 ton werd via een ponton op de nieuwe brugpijlers geplaatst. Het project kadert in de verhoging van de bruggen over het kanaal zodat er meer vrachtverkeer mogelijk is. In maart volgend jaar moeten de werken aan de nieuwe brug volledig klaar zijn.