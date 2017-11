De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als dakwerker. De politiezone ontving op korte tijd verschillende klachten van mensen die op dezelfde manier werden opgelicht. In advertentiebladen zoals ‘De Weekspiegel’ en ‘De Demer’ worden zoekertjes geplaatst voor het uitvoeren van dakwerken en –herstellingen. Er wordt een voorschot van betaling gevraagd dat varieert tussen € 750 en € 3.000. Dit bedrag dient cash betaald te worden. Om het bovendien officieel te doen lijken, wordt een offerte opgemaakt waarbij betrokkene een oud adres gebruikt. Na betaling van het voorschot komt de betrokkene nooit langs om de afgesproken werken uit te voeren. Telefonisch geeft hij alle mogelijke excuses om niet op te dagen. Als u ook slachtoffer bent van deze vorm van oplichting, dient u best zo snel mogelijk klacht in bij uw lokale politie. Wilt u nagaan of een aannemer betrouwbaar is? Op de website Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kunt u de actuele gegevens raadplegen van elke onderneming en vestigingseenheid die hierin ingeschreven is.