Politie Borgloon kan 3 sluikstorters identificeren dankzij mobiele camera’s

Donderdagavond verdween een verwarde man uit het Ziekenhuis Oost-Limburg. Hij werd later op de avond teruggevonden met onderkoelingsverschijnselen. Omstreeks 17 uur meldde de spoedafdeling van het ZOL dat een 77-jarige patiënt verdwenen was. De vermissing werd meteen als onrustwekkend beschouwd omdat de man in verwarde toestand verkeerde. De zeventiger uit Genk was vermoedelijk te voet vertrokken. Politie CARMA schakelde onmiddellijk meerdere ploegen in om de bosrijke omgeving rond het ziekenhuis te doorzoeken. Ook een speurhond en helikopter van de Federale Politie kwamen ter plaatse. Uiteindelijk kon de helikopter de vermiste rond 23u lokaliseren met behulp van een warmtecamera. De man bevond zich in een bos in de buurt van de Hoogzij in Genk. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen door de ziekenwagen terug naar het ziekenhuis gebracht.