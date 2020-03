Politie breekt feestje op in Riemst

Bij audiobedrijf Bose aan de Limesweg in Tongeren is afgelopen nacht een diefstal met geweld gepleegd. Twee gemaskerde overvallers knevelden de nachtwaker en gingen aan de haal met twee vrachtwagens vol elektronica. Rond middernacht drongen twee gemaskerde overvallers binnen en bedreigden de nachtwaker met een wapen. De beveiligingsagent werd verplicht de daders binnen te laten in de fabriekshallen en het alarm uit te schakelen. Daarop hebben de daders hem gekneveld en enkele kompanen met twee vrachtwagens toegang tot het bedrijfsterrein gegeven. De overvallers vulden de twee opleggers met elektronica-materiaal en reden vervolgens weg. De nachtwaker werd opgesloten maar slaagde erin zijn werkgever te contacteren. Deze verwittigde op zijn beurt de politie. De lokale politie Tongeren-Herstappe is ondertussen een onderzoek gestart in samenwerking met de Federale Gerechtelijke politie Limburg en het gerechtelijk labo.