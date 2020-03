Politie controleert drooglegging, Sint-Truiden sluit bordelen

"Zet het horecapersoneel in om het tekort in ziekenhuizen en warenhuizen op te vangen." Dat is het opmerkelijke voorstel van Maxim Willems. Volgens de Hasseltse horecabaas zijn er door de lockdown in de cafés en restaurants naar schatting 150.000 mensen economisch werkloos. Zij hebben genoeg kwaliteiten om de tekorten in de overbevraagde sectoren op te vullen, zegt Willems nog.