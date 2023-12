Een grootscheepse actie onder leiding van de Tongerse onderzoeksrechter heeft vanochtend geleid tot verschillende arrestaties in Limburg, Luik en Nederland. De actie kadert in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met het internationaal transport van verdovende middelen en met de opzet en organisatie van locaties voor de productie en stockage van synthetische drugs. In dit internationaal onderzoek werkte de Federale Gerechtelijke Politie Limburg samen met Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Europol. De politie viel in de vroege ochtend binnen op 14 locaties in de provincies Limburg, Luik en Namen. Ook werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Spanje en Nederland. FGP Limburg werd hierin bijgestaan door FGP Luik, FGP Antwerpen, FGP Leuven, FGP Brussel, FGP Halle-Vilvoorde, PZ TRUDO, PZ TONGEREN-HERSTAPPE en PZ LAMA. Er werd een synthetisch drugslabo in opbouw aangetroffen in Gingelom. Hiernaast werden er op verschillende locaties wapens, geld, sweeping apparatuur en verdovende middelen aangetroffen. 12 personen werden van hun vrijheid beroofd in België en er volgde ook 1 arrestatie in Nederland. De verdachten zullen vandaag en morgen worden voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter. Het onderzoek wordt verdergezet door FGP Limburg