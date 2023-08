door Bart Husson

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar jongeren die begin dit jaar een video maakten terwijl ze een 13-jarige jongen uit Sint-Truiden mishandelden. De familie van de jongeman diende begin maart twee klachten in bij de politie. Volgens hen worden ze ook nu nog bedreigd. Het dossier is nu in handen van het parket van Limburg.