De advocaat van één van de 18 Reuzegommers, vraagt de wraking van de voorzitter van de Hasseltse raadkamer in de zaak-Sanda Dia. Daardoor loopt het proces opnieuw vertraging op. De zitting wordt nu verplaatst naar eind juni. Vandaag moesten 18 leden van Reuzegom voor de raadkamer verschijnen voor de dood van Sanda Dia. Op 5 december 2018 liep een doopritueel van de club fataal af voor de 20-jarige student. Hij stierf aan orgaanfalen nadat hij onder meer halfnaakt in een zelfgegraven put vol ijskoud water moest zitten, de kop van een levende aal moest afbijten, en alcohol en visolie moest drinken. Het parket spreekt van onvrijwillige doodslag, het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim. De Raadkamer moest vandaag uitmaken of de verdachten vervolgd kunnen worden voor het toedienen van schadelijke stoffen, onterende behandeling, onopzettelijke doding en het weigeren van hulpverlening door schuldig verzuim. Net voor de zitting werd door de raadsman van één van de verdachten, een verzoek tot wraking van de voorzitter van de raadkamer ingediend. De behandeling van het dossier moet hierdoor verplicht worden geschorst. Advocaat van de vader van Sanda Dia, Sven Mary, was na de zitting niet de spreken over de wraking. Maar hij blijft wel geloven in een goede afloop. "Gerechtigheid komt eraan, dat is de enige zekerheid in dit dossier.”, aldus Mary.