Politie gebruikt steeds meer drones tijdens interventies

Afgelopen nacht heeft de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst op één uur tijd, maar liefst drie bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Het gaat om een fietser, en twee automobilisten. Alle drie de bestuurders zijn niet aan hun proefstuk toe. Een eerste bestuurder liep rond 1 uur 's nachts tegen de lamp aan het station van Bilzen. De politieagenten beslisten de fietser te controleren omdat hij zonder (achter-)verlichting reed. De man, een 53-jarige Bilzenaar, had geen alcohol gedronken maar leek onder invloed van drugs te rijden. Hij weigerde een speekseltest. Dag op dag twee jaar geleden werd de man al een keer gecontroleerd, en ook toen weigerde hij de opgelegde speekseltest. Zowel voor de weigering als voor het ontbreken van correcte fietsverlichting, ontvangt de man een proces-verbaal. Hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.Om 2 uur ging dezelfde interventieploeg over tot een controle van twee voertuigen ter hoogte van een tankstation op de Tongersestraat te Bilzen. De twee voertuigen stonden er geparkeerd zonder dat de bestuurders aanstalten maakten tot tanken. Positief getest op amfetamines en metamfetaminesEén bestuurster had geen alcohol gedronken en bleek met alle boorddocumenten in orde te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd haar een speekseltest opgelegd. De test tekende positief voor amfetamines en metamfetamines. Omdat de 35-jarige bestuurster geen rijbewijs kon voorleggen, werd de sleutel van haar bedrijfsvoertuig ingehouden totdat de zaakvoerder zich persoonlijk meldt.30-jarige Lanakenaar met rijverbodDe bestuurder van de andere wagen, een 30-jarige Lanakenaar, had ook geen alcohol gedronken. Maar de verzekering voor zijn auto bleek al enige maanden niet meer in orde. Ook bleek de man niet te beschikken over een geldig rijbewijs omdat hij de opgelegde psychologische proeven nog steeds niet had uitgevoerd. Deze proeven werden hem eerder opgelegd, samen met een langdurig rijverbod, nadat hij in het verleden meermaals betrapt werd op het rijden onder invloed van drugs.Ook deze bestuurder kreeg een speekseltest opgelegd. De test tekende ook positief voor amfetamines en metamfetamines. Ter plaatse werd een speekselanalyse uitgevoerd. Hij zal later opnieuw voor de politierechter moeten verschijnen.