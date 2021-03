In kader van een lopend onderzoek naar een eerder aangetroffen cannabisplantage in Zutendaal werden dinsdag twee personen gearresteerd. Een man uit Bilzen werd aangehouden. In februari werd op de Meerstraat in Zutendaal een cannabisplantage aangetroffen waarbij één persoon aangehouden werd door de onderzoekrechter. In het kader van het navolgend onderzoek werden dinsdag in samenwerking met Politie LRH twee bijkomende huiszoekingen uitgevoerd in Riemst en Zonhoven. Politie LRH voerde een huiszoeking uit op de Genkerbaan in Zonhoven. Hier werden verdovende middelen, wapens en munitie aangetroffen. De 44-jarige bewoner werd gearresteerd. Politie CARMA voerde op de Bovenstraat in Riemst een tweede huiszoeking uit. Hier werd materiaal voor de aanmaak van een cannabisplantage aangetroffen. De spullen werden ter plaatse vernietigd. Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst arresteerde dinsdag in het kader van hetzelfde onderzoek in Zutendaal nog een 32-jarige man uit Bilzen. De twee gearresteerde mannen werden voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Genk. Beiden werden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man uit Bilzen werd aangehouden en de man uit Zonhoven is vrijgelaten onder voorwaarden.