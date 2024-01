Door de harde wind is er op heel wat plaatsen besloten om de vuurwerkshows bij oudejaarsavond af te gelasten. Het is te gevaarlijk klinkt het bij het stadsbestuur. Daarom zal de geplande show uitgesteld worden tot volgend weekend. In Hasselt heeft de organisatie van Winterland het vuurwerk vervangen door een lasershow. Opvallend is dat in Hasselt, naast andere gemeenten het wel nog toegestaan blijft voor particulieren om voorwerk af te steken. Een provinciaal verbod, zoals dat vanavond geldt in Oost-Vlaanderen komt er vooralsnog niet. Maar hoe belangrijk vinden we dat vuurwerk nog bij Nieuwjaar? We stelden de vraag aan de Lommelaren.