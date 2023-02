Een man uit Pelt heeft gisteren zijn twee kinderen en ex omgebracht. Nadien sloeg hij op de vlucht. De politie hield een klopjacht naar de dader. Uren later vonden agenten het levenloze lichaam van de man aan het kanaal. Een getuige trof de lichamen van de twee kinderen en de vrouw aan in een appartementsgebouw in de Houtmolenstraat in Pelt. Het gaat om een baby van een jaar, een kleuter van 3, en de mama van de kinderen. Zij en haar ex zouden in een vechtscheiding verwikkeld zitten. Het parket werd verwittigd en startte meteen een onderzoek. De federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse en hield een klopjacht. De dader werd afgelopen nacht nog terug gevonden. Zijn levenloos lichaam werd op een paar kilometer van het appartement gevonden. Meer in het TVL-Nieuws van 12 uur 30.