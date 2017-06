Politie kreeg verschillende tips binnen over aanrander Lommel

De politie in Lommel heeft een verdachte opgepakt in verband met de aanranding van een 61-jarige vrouw. De politie kwam de man op het spoor via een binnengekomen tip. De verdachte wordt op dit moment verhoord. Dat bevestigt het parket aan onze redactie. Zondag werd een vrouw dicht bij de jachthaven op de Boskantstraat door een fietsende man vastgegrepen en met geweld in het bos getrokken. Het slachtoffer bood hevig weerstand. De vrouw riep luid om hulp en trok zo de aandacht van een fietsend koppel. De dader heeft hierop zijn slachtoffer losgelaten en is met zijn fiets in de richting van de Luikersteenweg weggereden.Meer in het TVL-nieuws van 18 uur 30.