Politie Lanaken-Maasmechelen zet extra personeel in na inbrakengolf

Vanmorgen is de politie op twee plaatsen in Maasmechelen binnengevallen. Het gaat om een appartement in de Steenkuilstraat en een woonst in de Merelstraat. De deur van het huis werd ingebeukt. De brandweer heeft vanmorgen het deurgat dichtgemaakt. De politie loopt regelmatig naar binnen en buiten, maar het is nog onduidelijk wat de reden is van de invallen. Het zou om een dossier gaan van het Nederlandse gerecht dat de hulp van de Belgische politiediensten heeft gevraagd.