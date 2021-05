Politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor valse messenslijper

De lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst heeft dinsdag op amper één uur tijd maar liefst drie bestuurders betrapt met het rijden onder invloed van drugs. Twee van hen moeten zich later nog verantwoorden bij de politierechter. De eerste bestuurster liep tegen de lamp rond 18 uur in Bilzen. De vrouw reed op de Mopertingenstraat toen ze door de patrouillerende ploeg opgemerkt werd. Ze reageerde opmerkelijk zenuwachtig toen ze merkte dat er politie in de buurt was, en dat weerspiegelde zich in haar rijgedrag.Bilzerse test positief op amfetaminesDe 36-jarige Bilzerse had geen alcohol gedronken en alle boorddocumenten van haar voertuig waren in orde. Een speekseltest toonde echter aan dat de vrouw onder invloed reed van amfetamines. Na een speekselanalyse mocht de bestuurster haar rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Fietser reed onder invloed van marihuanaTijdens deze controle werden de agenten aangesproken door een fietser. De 36-jarige man gedroeg zich vreemd en werd eveneens gecontroleerd. Ook deze bestuurder legde een negatieve alcoholtest af maar een speekseltest toonde aan dat de man onder invloed van marihuana reed. Ook deze fietser zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter.Riemstenaar test tweede keer positief op cocaïneOm 19 uur kon de derde bestuurder die reed onder invloed van drugs uit het verkeer gehaald worden. Op de Visésteenweg in Riemst werd een voertuig gecontroleerd in het kader van een controle op drugstoerisme aan de grens met Nederland. De 30-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken maar ook deze bestuurder kreeg een speekseltest opgelegd omdat de gestandaardiseerde checklist positief bleek. De speekseltest tekende positief voor het gebruik van cocaïne.Er werd een speekselanalyse uitgevoerd en het rijbewijs van de Riemstenaar werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder gaf toe dat hij al eerder veroordeeld werd voor een gelijkaardige inbreuk. Hij ontving een tweede proces-verbaal omdat zijn voertuig niet in orde was met het technisch reglement. Ook kreeg hij een proces-verbaal van waarschuwing voor zijn beschadigd rijbewijs. De man zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter.