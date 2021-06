Politie LRH betrapt 34-jarige drugsdealer op heterdaad

Jürgen Conings is omgekomen door zelfdoding met een vuurwapen. Dat bevestigt het parket nu officieel. Conings zou 1 tot 4 weken geleden overleden zijn, dat blijkt uit de eerste elementen van de autopsie. Het parket bevestigt ook dat het lichaam gevonden is door zowel burgemeester Tollenaere als door een mountainbikende jager. De man hangt bovendien nog een klacht boven het hoofd, omdat hij beelden maakte van het lichaam en die doorspeelde aan Duitse media. Zondagochtend werd in het Nationaal Park Hoge Kempen, gemeente Dilsen-Stokkem, de aandacht van twee verschillende mountainbikers getrokken door een sterke geur van ontbinding afkomstig uit het bos. Eén van hen is het bos binnengegaan (tot ongeveer 300 tot 400 meter afstand van het pad). Daar heeft hij het levenloze lichaam van Jürgen Conings aangetroffen. Deze persoon is vervolgens verhoord door de politie, omdat hij na de plek te hebben gefilmd de beelden lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf. De procureur des Konings van Limburg heeft voor deze feiten een apart strafdossier geopend. De andere fietser heeft onmiddellijk de politie verwittigd. Lichaam op 150 meter van doorzocht gebiedHet lichaam van Conings bevond zich in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het bos. Bij het lichaam lagen verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl. Toen op woensdag 9 juni een rugzak werd aangetroffen die mogelijk toebehoorde aan de gezochte man, zijn er intensieve zoekacties gehouden in een straal van één kilometer rond de rugzak. Het lichaam bevond zich 150 meter buiten deze perimeter, onder aan een boom en op een helling, waarop het zicht werd versperd door varens. Het is aannemelijk dat zonder de geur van ontbinding, het bijna onmogelijk zou zijn geweest om de gezochte persoon terug te vinden. Zelfdoding met vuurwapenHet forensisch onderzoek van de onderzoeksrechter heeft vandaag bevestigd dat hij zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Het gebruikte pistool werd op het lichaam teruggevonden. De vaststellingen van de ballistiekdeskundige wijzen in dezelfde richting. De dag van overlijden wordt geschat tussen één en vier weken geleden. Verdere analyse zal dit uitwijzen. Alle wapens en munitie gevondenVandaag is er nog gezocht in het bos met de bedoeling alles terug te vinden dat de overledene zou kunnen hebben achtergelaten. Alle wapens en de grote hoeveelheden munitie zijn teruggevonden. Een maand lang heeft het onderzoek elk spoor en elk stukje informatie serieus onderzocht. Er werd een rechtstreekse oproep gedaan aan de gezochte man in de hoop hem ervan te overtuigen zijn vlucht te staken. Vriendin werd niet verdachtEnkele naasten van de man zijn de afgelopen dagen en weken door justitie verhoord. De vriendin van Jürgen Conings wordt er geenszins van verdacht aan deze gebeurtenissen te hebben meegewerkt.