Politie LRH betrapt winkeldieven met 17 flessen alcohol

Gisteren kon de politie Limburg Regio Hoofdstad twee winkeldieven onderscheppen. Ze werden betrapt met 17 flessen alcohol die ze verstopt hadden in hun kledij. De verdachten zijn overgebracht naar een gesloten asielcentrum en worden gedagvaard via snelrecht.



Woensdagnamiddag rond 15.00 uur merkte de politie Limburg Regio Hoofdstad twee mannen op die zich verdacht gedroegen. De twee verdachten gingen afzonderlijk dezelfde winkel binnen op de Diestersteenweg in Hasselt en verstopten elk meerdere flessen drank in hun kledij. Bij het verlaten van de winkel rekenden ze deze flessen niet af. Hierna werden ze onderschept door de politieploegen.

Na een controle bleek dat ze in totaal 17 flessen sterke drank verstopt hadden in kledingstukken die voorbereid werden op het plegen van diefstallen. De twee verdachten werden naar het politiekantoor in Hasselt overgebracht voor verhoor.

De twee verdachten, mannen van 33 en 28 jaar, zijn afkomstig uit Georgië en verbleven illegaal in België. Dienst Vreemdelingenzaken besliste om ze over te brengen naar een gesloten asielcentrum. Ze werden door het parket Limburg gedagvaard via snelrecht en zullen zich weldra moeten verantwoorden voor hun daden. De winkel nam de flessen sterke drank, ter waarde van 330 euro, terug in ontvangst.