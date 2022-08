Politie LRH roept op om niet te zwemmen in verboden waters

- De hitte weegt zwaar voor mensen met een beperking die veelal wonen in gebouwen die niet zijn aangepast aan de warmte. In Peer trekt een vader aan de alarmbel.- Psycholoog Nicky Caelen waarschuwt voor meer ongevallen tijdens de hittegolf. Volgens weerman Michel Nulens is het klimaat van Zuid-Frankrijk opgeschoven naar bij ons.- Raar maar waar: ondanks de recorddroogte komt er geen verbod op het wassen van auto's of het sproeien van gazons.- In Sint-Truiden en Hoeselt gebeuren zware ongevallen met steps. In beide gevallen raakt de steprijder zwaar gewond. - En Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters start in Lanaken een Limburgs proefproject om de verkeersveiligheid te verhogen met snelle ingrepen.