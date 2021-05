Politie LRH sluit Roeselstraat af na vondst tijdens grondwerken

Komend weekend verschilt het weer sterk op beide dagen. Zaterdag is het bewolkt en zijn er perioden van regen. Het wordt 14-17 graden. Zondag wordt het flink warmer met op veel plaatsen 24-26 graden, in onze provincie kan het zelfs 27 graden worden. In grote delen van het land is meer zonneschijn dan zaterdag, al kan ook een enkele bui ontstaan. In het westen is het meer bewolkt en al eerder op de dag kans op buien. Zaterdag start bewolkt en vanaf het zuidwesten stijgt al snel de kans op regen. In het westen en noorden verloopt een groot deel van de dag nat. In het zuiden en oosten valt slechts een beetje regen. Er waait matige zuidenwind. Deze wind voert zachte lucht aan. Ondanks het natte weerbeeld wordt het hierdoor nog 14 graden in Hoge Venen tot 17 graden langs de Franse grens. Deze maxima worden overigens pas laat in de middag of in de avond bereikt. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het zuiden droog met opklaringen. In Limburg kans op 27 gradenZondag wordt in grote delen van het land Moederdag gevierd en wordt het regionaal zomers warm. De maximumtemperatuur komt in grote delen van het land uit op 24-26 graden. In Limburg kan het lokaal 27 graden worden. Vlak aan zee en op de Ardense toppen wordt het 21-23 graden.In het westen kan de dag beginnen met een bui en er is aanvankelijk vrij veel bewolking. In het midden, zuiden en oosten is er grote delen van de dag veel ruimte voor de zon. Pas wel op met zonnen. Met midden op de dag zonkracht 6 kan je in 15-30 minuten al verbranden. Later in de namiddag en ’s avonds kan landinwaarts mogelijk een onweersbui voorkomen. Volgende week groeizaam weer Na het weekend komen de maxima op de meeste dagen uit tussen 15 en 20 graden. Deze middagtemperaturen zijn normaal voor half mei en het is hiermee beduidend warmer dan afgelopen week. Maandag kan een behoorlijk natte dag worden. De dagen erna zijn er dagelijks buien, maar ook perioden met zon.