Politie LRH stelt 105 processen-verbaal op tijdens verkeerscontrole

De lokale politie van Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de omliggende politiezones,en de recherche van de politie van Rotterdam Zuid hebben een druglijn opgerold, die verantwoordelijk was voor de handel in bruine heroïne en cocaïne in Sint-Truiden en omliggende steden. In Rotterdam zijn 3 verdachten aangehouden, die een leidinggevende functie hadden binnen de organisatie. In Sint-Truiden werden 6 personen aangehouden in verschillende gerechtelijke dossiers, die samenlopen met het dossier in Rotterdam. Bij de arrestaties in Rotterdam en in Sint-Truiden werden drugs, wapens, geld, gsm’s, … aangetroffen. De bende ronselde runners - waaronder ook minderjarigen - in Rotterdam in scholen, in instellingen en in sociale woonwijken, om ondermeer in Sint-Truiden en omstreken heroïne en cocaïne te verkopen. De runners werden ondergebracht in Sint-Truiden op adressen van lokale drugverslaafden, hotels of dagelijks met de wagen gebracht. De opbrengst van de verkoop varieert van € 2000 tot € 4000 per dag. Verdere aanhoudingen zowel in Rotterdam, als Sint-Truiden en omstreken zijn niet uitgesloten. “Dit dossier bewijst nog maar eens dat de aanpak van drugscriminaliteit niet aan de grenzen van een gemeente of een politiezone stopt. Een ketengerichte aanpak blijft essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met andere politiezones – zelfs over de landsgrenzen heen - en met de Federale Politie en dat loont”, aldus burgemeester Veerle Heeren.