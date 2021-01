Politie Maasmechelen vraagt om geen gehoor te geven aan oproep tot protest

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil de erkenning van een Houthalense moskee intrekken na homofobe uitspraken. De imam van de Yesil Camii-moskee deelde een bericht op zijn Facebook dat homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ziekte en verval meebrengt. De moskee Yesil Camii in Houthalen-Helchteren dreigt haar erkenning te verliezen omwille van het verspreiden van haatdragende en discriminerende boodschappen ten aanzien van de LGBTQ-gemeenschap. De imam van Yesil Camii deelde een bericht op zijn Facebook dat op een discriminerende wijze uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is. Hij deelde ook een bericht waarin hij zei nog steeds achter Ali Erbas te staan. Ali Erbas is de directeur van Diyanet in Turkije en had net de LGBTQ-gemeenschap aangevallen in een controversiële toespraak tijdens het vrijdaggebed. De procedure om de erkenning van de moskee op te heffen, is intussen gestart.Screeningsdienst"Deze feiten tonen opnieuw het belang aan van een Vlaamse bestuurlijke informatie- en screeningsdienst. Zo kunnen we korter op de bal spelen. Het nieuwe erkenningsdecreet dat in september 2021 in werking treedt, zorgt daarvoor. De komende jaren wil ik terug moskeeën en andere lokale geloofsgemeenschappen erkennen, want op die manier creëren we niet alleen een band en interactie, maar hebben we ook meer hefbomen om hen constructief te integreren in de Vlaamse samenleving. Dat is in het belang van zowel die lokale geloofsgemeenschappen als de bredere samenleving," zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers in een persbericht.Recht op verdedigingDe provincieraad, de gemeenteraad, het representatief orgaan, het betrokken eredienstbestuur en de federale minister van Justitie moeten nu binnen de 60 dagen een advies verlenen aan minister Somers rond de opheffing van de erkenning. "Zo bekomen we alle informatie en respecteren we ook het recht op verdediging. Op basis van het volledige dossier zal ik terzake een beslissing ten gronde nemen. Zo schrijft de erkenningsregeling het ook voor.""Wie zich niet aan de spelregels houdt, wordt gesanctioneerd""Enkel diegenen die het wettelijk kader respecteren zullen worden erkend of hun erkenning behouden. Zij die zich houden aan de spelregels, zullen beschermd worden tegen onterechte kritiek. Zij die buiten de wet treden, zullen worden gesanctioneerd. Dat is in het belang van alle moslims en bij uitbreiding alle gelovigen in Vlaanderen die de beleving van hun religie wel verzoenen met onze democratische rechtsstaat", besluit minister Somers.