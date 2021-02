In het kader van twee gerechtelijke onderzoeken, onder leiding van een Hasseltse onderzoeksrechter, heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg vandaag 25 huiszoekingen in onze provincie uitgevoerd. De FGP kon hierbij rekenen op bijstand van de lokale politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo, CARMA, Kempenland en Heusden-Zolder. In totaal werden 17 personen gearresteerd. Ook werden ongeveer 140.000 euro cash geld, 11 luxewagens en een twintigtal luxehorloges in beslag genomen. Het betreft onderzoeken naar twee criminele organisaties die linken met elkaar zouden hebben. Het eerste onderzoek heeft betrekking op een criminele organisatie, opererend vanuit Heusden en Beringen, die zich bezig zou houden met het verduisteren van geleasede luxevoertuigen. Deze wagens werden geleased op naam van schijnvennootschappen, meestal geleid door een stroman-zaakvoerder. Deze leasingvoertuigen werden na levering verder verkocht. Het Parket Limburg vorderde in februari 2021 de onderzoeksrechter wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie en misbruik van vertrouwen. Het tweede onderzoek heeft betrekking op een criminele organisatie, voornamelijk opererend vanuit Beringen, die verantwoordelijk zou zijn voor malafide geldstromen tussen diverse schijnvennootschappen. Om deze criminaliteitsvorm te faciliteren wordt er opnieuw gebruik gemaakt van stroman-zaakvoerders, maar ook verschillende boekhouders zouden in de organisatie betrokken zijn. In de periode januari 2018 tot begin 2021 zouden er minstens zeven vennootschappen misbruikt zijn, waarbij ettelijke miljoenen euro’s aan criminele vermogensvoordelen cash werden opgenomen en/of werden doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen. Het Parket Limburg vorderde in februari 2021 de onderzoeksrechter wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en gebruik valse stukken, witwas en fiscale fraude. In de loop van vandaag en morgen zullen de 17 arrestanten bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.