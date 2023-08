In Dilsen-Stokkem is kinderdagverblijf Piepla geschorst, en dat met onmiddellijke ingang. Dat heeft het Agentschap Opgroeien beslist. Daardoor staan een twintigtal gezinnen van de ene dag op de andere in de kou. De preventieve schorsing is gebaseerd op een anonieme klacht. Volgens de klager zouden de verzorgers met kinderen gooien, schreeuwen en de babyfoon uitschakelen. Volgens het kinderdagverblijf is daar niets van aan. De klacht komt ook niet van de ouders, bevestigt het agentschap. De ouders staan als één blok achter de kinderverzorgsters en zijn net als hen vol ongeloof.