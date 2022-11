Politie onderzoekt verdacht overlijden in Oostham

De veertiger uit Olmen die gisteren vermoord werd in Ham, had een contactverbod. Dat liep vorige vrijdag af. Zondag, twee dagen later, dook hij op in de Viooltjensstraat, waar zijn ex en haar vader wonen. Het kwam tot een schermutseling en de ex-vriend kreeg meerdere messteken. Hij overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis in Antwerpen. De vader van zijn ex is opgepakt en verschijnt voor de onderzoeksrechter wegens moord. De dader is een bekend figuur in de streek. Hij baatte jarenlang een slagerij uit in Heppen en maakte amateurfilms.