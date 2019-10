Politie op zoek naar man die meisje (14) aanviel aan station Hasselt

Vandaag dreggen de politiediensten de hele dag het Albertkanaal. De actie startte deze ochtend in Vroenhoven in Riemst, en meteen met succes. De politie viste al snel een zwarte bestelwagen met Nederlandse nummerplaten uit het kanaal. De laadruimte van het voertuig zat vol met autobanden én enkele grote vissen. Iets later kwam er ook nog een Mini boven water. Via dregoperaties als deze gaat de politie op zoek naar bewijsmateriaal voor oude zaken. Aan de actie vandaag nemen onder andere de federale politie, de cel vermiste personen en de civiele bescherming deel. Het was inmiddels twee jaar geleden dat er een soortgelijke dregoperatie plaatsvond.