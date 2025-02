Politie op zoek naar tractor die bovenleiding spooroverweg Zonhoven vernielde en de vlucht nam

Vanmorgen, rond 8u20, heeft een tractor die vermoedelijk te hoog geladen was de bovenleiding van de spoorwegovergang ter hoogte van de Halveweg in Zonhoven vernield. Opmerkelijk: het voertuig stopte niet en reed gewoon door. De politie is momenteel op zoek naar de tractor.

De schade is aanzienlijk. De bovenleiding moet over een afstand van 100 meter hersteld worden. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Hasselt en Heusden. Reizigers kunnen aan de stations gebruik maken van de bussen van De Lijn. Voor de automobilisten is er ter hoogte van de Halveweg een omleiding voorzien.