Politie roept op tot getuigen over vierde verdachte Albanese inbrekersbende

De lokale politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken waarschuwt voor valse berichten over de coronatoeslag, die via sms en WhatsApp circuleren. In het bericht wordt opgeroepen om uw coronatoeslag online aan te vragen via een link. Het gaat om een phishingbericht waarmee criminelen uw bankgegevens en andere persoonlijke gegevens proberen te achterhalen. In het bericht wordt melding gemaakt van een coronatoeslag waar de ontvanger recht op heeft. Het valse bericht roept op om de toeslag aan te vragen via een link. “De uitbetalers van het Groeipakket vragen je nooit via sms of WhatsApp om financiële gegevens door te geven of een aanvraag te doen. Krijg je zo'n bericht, open de link dan zeker niet en verwijder het bericht meteen”, klinkt het bij de politie. De coronatoeslag van 35 euro per kind, voor gezinnen met een beperkt inkomen, wordt automatisch uitbetaald wanneer u daar recht op heeft. Het is dus helemaal niet nodig om een aanvraag in te dienen. Kreeg u een vals bericht, dan kan u dit melden via: Safeonweb: verdacht@safeonweb.be https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/